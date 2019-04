Je to snad pták? Nebo letadlo? Ne, je to létající muž! Britská společnost Gravity Industries v letošním roce jako první společnost na světě získala patent na létací oblek. V úterý ho do Prahy přijel v rámci konference SingularityU představit přímo jeho vynálezce Richard Browning, kterému se přezdívá Iron Man ze skutečného světa. V půl druhé odpoledne se vznesl ze Slovanského ostrova, prosvištěl nad hladinou Vltavy pod mostem Legií, tváří v tvář pozdravil překvapené lidi na mostě a o pár desítek vteřin později se ladně snesl zpět na molo u žofínského paláce. „Moc dobře jsem přes helmu neviděl, jinak bych létal i déle,“ řekl Blesk.cz hned po přistání.

Podívejte se, jak Richard Browning létal nad Vltavou:

délka: 01:41 Britský vynálezce Richard Browning se prolétl jako Iron Man nad Vltavou! Blesk.cz

Cesta k vynálezu obleku populární marvelovské postavy Iron Mana přitom nebyla snadná. Na začátku stál Browningův nápad vyzkoušet létání úplně novým způsobem. „Na začátku jsme opravdu jen chtěli ukázat, že to, co znají fanoušci z komiksů a fantastických filmů, je možné i v reálu," vzpomíná Browning. Lidské tělo se rozhodl obohatit o správnou technologii, a tak si na ruce upevnil miniaturní tryskový pohon. Na konci dlouhého procesu zkoušení a nespočtu pádů skončil s tím, že měl na těle upevněných šest tryskových motorů na raketové palivo a plynule se vznášel nad zemí.

Aby mohl vůbec v obleku létat, musí pilot udržovat stálou tělesnou váhu mezi 72 až 75 kilogramy. Současná verze stroje mu umožňuje létat 10 minut bez přerušení, „Iron Man“ se v něm může pohybovat neuvěřitelnou rychlostí až 360 km/h a létat ve výšce až tři kilometry! Z bezpečnostních důvodů s ním však autor zatím létá maximálně devadesátikilometrovou rychlostí a několik desítek metrů nad vodní hladinou.

V budoucnosti by chtěl se svojí firmou létající stroje vyrábět a prodávat. Přibližná cena by mohla být 250 tisíc liber, což je zhruba 7,3 milionu korun. Za vůbec první prodaný stroj dostal 340 tisíc liber, tedy zhruba 10,2 milionu.