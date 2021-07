David Berdych přitom odmítl u soudu vypovídat. „Vždycky jsem napomáhal k objasnění svých trestných činů,“ řekl, ale více již nevyjadřoval. S Jaromírem P. se seznámili v podniku Discoland Sylvie, kde dělal ochranku. „Do určité doby jsme byli přátelé, spíše to bylo ve smyslu, že jsem pro něj něco dělal,“ stojí v jeho výpovědi z roku 2006, která se u soudu četla.

Jeden z trestných činů, ze kterých je Jaromír P. obviněn, je podíl na únosu zlatníka, který skončil smrtí. Za vraždu ale nikdo obviněn nebyl. Skupina se chtěla zmocnit jeho peněz. U soudu už dříve zaznělo, že Jaromíra P. označovali jeho spoluobvinění jako za vůdčí osobu skupiny.

Člen Berdychova gangu Jaromír P. se doznal: Smrti zlatníka prý lituje Minimálně v případu únosu zlatníka Berdych ve své výpovědi Jaromíra P. označil jako jednoho z iniciátorů akce. Chtěl, aby ho přivezli k němu chatu. „Dominantní postavení měl pan P., ten nám podával stěžejní informace. Pan P. nám řekl, kde bydlí,“ stojí v jeho výpovědi.

Jaromír P. přitom den předtím uvedl: „Rámcově se cítím vinen minimálně proto, že jsem ty skutky mohl zastavit. Ty skutky jsem neorganizoval.” Později z jeho úst zaznělo vyjádření i k inkriminované kauze. „Já tam cítím svoji hroznou vinu v tom, že jsem to mohl zastavit, že jsem věděl, co se chystá. Prostě jsem měl říct, že je to hovadina, že je to nesmysl, že je to starší člověk,“ řekl.

Objevily se rozpory

Předseda soudního senátu Jiří Wažik poznamenal, že ve v tom, co Jaromír P. řekl u soudu v úterý a tím, co je v Berdychově výpovědi, se objevuje několik rozporů. „On tvrdí, že se o smrti pana T. dozvěděl od vás, vy tvrdíte opak,“ uvedl. Další podstatnější rozpor je, že měl mít podle Berdycha vůdčí roli ve skupině. Jaromír P. ale tvrdil již dříve, že všechny plány vznikaly kolektivně. „Neuděloval jsem žádné příkazy,“ řekl ve středu.

Určitý rozpor se objevil také v případě přepadení obchodního domu OBI. U toho stojí v Berdychově výpovědi, že tip na možnost přepadnout obchodní dům dostal Jaromír P. a další z již odsouzených mužů Michal Puchar. Také zaznělo, že jim opatřil injekci, kterou při přepadení píchli jedné ze zaměstnankyň obchodu. „Řekl nám, že to je zdraví neškodná látka, že ten člověk bude omámený,“ stojí v Berdychově výpovědi.

Podle obžaloby se jednalo o benzodiazepin. Jaromír P. odmítal, že by nějakou látku opatřoval nebo že by byl tím, kdo dostal tip na přepadení. Sám popisoval svoji roli v akci spíše jako okrajovou a jen řídil auto.

Jaromír P. stále trvá na tom, že nebyl mozkem skupiny.řekl už v úterý k dřívějším výpovědím spoluobžalovaných mužů. Jaroslav P. se již v úterý přiznal, že se čtyřech loupeží účastnil.

Předseda senátu se po čtení Berdychových vypovědí ještě zeptal, zda by nemohl odpovědět alespoň na to, kdo tedy byl vůdčí osobností skupiny. Ani na to ale neodpověděl. Soud by nicméně měl pokračovat vyslechnutím dalších svědků.

Česká justice Jaromíra P. v roce 2007 v jeho nepřítomnosti pravomocně potrestala odnětím svobody v délce 13,5 roku. Poté, co ho Spojené státy vydaly letos v květnu do Česka, požádal o zrušení verdiktu, který se ho týkal, a o nové projednání věci. Na rozsudek čeká ve vazbě. Soud mu nemůže uložit přísnější trest, než který dostal původně.

délka: 01:46.04 Video Policie dopadla posledního člena Berdychova gangu. Policie ČR