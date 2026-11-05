Hlídka strážníků dorazila v úterý dopoledne do sadů a našla mladého muže (22) s rozbitou pusou. „Ukázalo se, že při dobíhání tramvaje upadl a prokousl si ret. Lékařské ošetření však odmítal, stejně jako pomoc hlídky. Chtěl jen počkat na kamaráda a společně pokračovat dál autobusem,“ uvedli strážníci.
Ti se proto už chystali k odjezdu, když je ještě napadlo se za mužem ohlédnout. Dobře udělali! Mladíkovi se totiž zamotala hlava a přímo před strážníky se sesunul k zemi. Tentokrát však zůstal ležet na chodníku v bezvědomí!
„Okamžitě se k němu vrátili, zkontrolovali jeho stav a podařilo se jim ho probrat. Hned nato přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Další hlídka, která jela kolem, poskytla termofolii, kterou ho přikryli. Do příjezdu zdravotníků u něj strážníci zůstali a postarali se, aby nezůstal bez pomoci,“ dodali městští policisté. Zraněného muže si pak převzali záchranáři.