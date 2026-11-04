Fenky bígla si všimli pracovníci plzeňské vozovny při úklidu. Choulila se pod jednou ze sedaček trolejbusu. „Fenka seděla pod sedadlem a nikdo netušil, odkud se vzala, kdy nastoupila ani kam měla vlastně namířeno,“ uvedli strážníci, které pracovníci vozovny zavolali.
Na místo dorazila hlídka odchytů zvířat. Ta zjistila, že jde o 17letou fenku bígla. Navzdory svému úctyhodnému věku byla v dobrém stavu, bez viditelných zranění a měla také identifikační čip.
Pak už to bylo dílem náhody. Zatímco strážníci podle čipu hledali majitele, ten jim v tom okamžiku sám zavolal. „Žena už více než dvě hodiny zoufale hledala svou fenku. Popis přesně odpovídal nalezenému zvířeti,“ pokračovali strážníci.
Naložili proto fenku do auta a dovezli ji až domů, kde na ni čekala přešťastná majitelka. „Dášo, Dášenko!," volala jen, co se otevřely dveře zavazadlového prostoru auta. Jak se fenka na svou dobrodružnou cestu vydala, bylo záhadou i pro ni.