O druhém květnovém státním svátku došlo v Borské věznici k úmrtí vězně ukrajinské národnosti. Vypil žíravinu. Incident vyšetřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) a nyní dospěla k závěru, že nikdo z dozorců na smrti nenese vinu.
„Žádný z příslušníků nebo zaměstnanců vězeňské služby neměl bezprostřední podíl na úmrtí odsouzeného,“ potvrdil pro novinky.cz mluvčí GIBS Jakub Augusta.
Tři odsouzení dostali od vychovatele PET lahev s dezinfekčním roztokem, který měli použít na úklid. Muži se ale napili a všichni skončili v nemocnici. Jeden z nich po několika dnech zemřel. Příčinu smrti byl otok mozku. Vězni pili dezinfekci účinnou proti koronaviru, která kromě ethanolu obsahuje také peroxid vodíku.
Inspekce případ prověřovala pro podezření ze spáchání trestného činu proti životu a zdraví. Směřovalo proti vychovateli, který dezinfekci odsouzeným poskytl.
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