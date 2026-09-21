Náčelník kmene Yekuana Ede Kumady (Paprsek světla) se teď v zoo ohání speciální sekerou, s jejíž pomocí vydlabává z kmenů kánoe. Jedna bude pět, druhá devět metrů dlouhá. Vyrobit loď není vůbec jednoduché, chce to mít zkušenosti.
„Mladí z našeho kmene to už neumí. Kánoe tak dělají už jen muži mezi čtyřiceti a padesáti lety, kteří tohle tradiční řemeslo předávané generacemi ještě ovládají,“ řekl Kumady.
První člun v devíti
Výrobě lodí se učil už od dětství, stejně jako chytání ryb. „První člun jsem vydlabal, když mi bylo devět let a za život jich celkem bylo, tedy těch velkých, asi dvacet. Standardní kánoe se vyrábí pět až sedm dní, s pomocníky to jde rychleji,“ svěřil se Kumady.
Indiáni z kmene Yekuana jsou klíčovými obchodníky Amazonie. Vyrábějí vysoce ceněné dlabané kánoe zvané curiaras, se kterými dokážou proplouvat i těmi nejzrádnějšími peřejemi divokých řek.
Lidé od dřeva na vodě
Indiánský kmen Yekuana, jehož je Kumady náčelníkem, sídlí ve venezuelské části Amazonie. Slovo yekuana je složení tří slov a znamená dřevo (iye) + voda (kwawö) + lidé (-ana), tedy „lidé od dřeva na vodě“.
Kromě výroby kánoí je další specialitou kmene tkaní košů. Ženy i muži jsou celosvětově známí pro své složité a geometricky propracované košíkářské umění. Jejich koše, zvané waja často zobrazují mytologické symboly a zvířata.
Návrat po 13 letech
Náčelník Kumady není v Plzni poprvé. Byl tu už před 13lety. „Naše zoo pořádala expedici do Jižní Ameriky. Vědci tam jeli především za hmyzem. A tehdy se s ním v Amazonii seznámili. Pomáhal jim při jejich práci a tak se i spřátelili,“ řekl mluvčí zoo Martin Vobruba.
Po návratu domů náčelníka pozvali do Plzně. „U nás v zoologické zahradě postavil chýši zvanou Churuata, která stojí v sousedství voliéry kondorů,“ dodal Vobruba.
Kumady se nyní do Plzně vrátil. Kromě několika přednášek, kde Čechům přibližuje život jeho národa, vyrábí pro zoo také dvě domorodé kánoe. Ty se stanou součástí nové expozice věnované přírodě a obyvatelům Jižní Ameriky. Návštěvníci zoo mohou vidět náčelníka v činnosti do středy 23. září, kdy bude mít lodě hotové.
VIDEO: Jeden z nejizolovanějších kmenů světa, Mashco Piro, se vynořil z Amazonie kvůli dřevorubcům.