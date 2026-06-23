Auto ovšem na křižovatce blokovalo provoz, rozčílení řidiči tak zavolali strážníky. Ti na místě zjistili, že vůz VW Cady opravdu stojí v odbočovacím pruhu směrem do centra města na křižovatce ulic Gerská a Karlovarská, se zapnutými výstražnými světly, ale bez řidiče.
Za ním se vydali do nedaleké pivnice, kam je svědci navigovali. Když vešli dovnitř, muž se k nim hned hlásil. „Vy hledáte asi mě, to odstavený auto na křižovatce je moje,“ řekl řidič.
„Vysvětlil, že při jízdě došlo k poruše převodovky a zablokování spojkového pedálu. Vozidlo proto odstavil, zapnul výstražná světla, zavolal odtahovou službu, a protože měl přibližně hodinu času, vydal se po svých,“ uvedla mluvčí strážníků Tereza Weidl.
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Další problémy
Jenže tím jeho starosti neskončily. Ukázalo se totiž, že vozidlo nebylo řádně označeno jako překážka provozu. „Výstražný trojúhelník za něj umístěn nebyl. Na dotaz proč, muž jednoduše odpověděl, že žádný nevlastní. Následná lustrace navíc odhalila, že vozidlo má propadlou technickou kontrolu,“ řekla Weidl.
Strážníci proto alespoň provizorně označili vozidlo oranžovou výstražnou vestou, aby bylo pro ostatní řidiče lépe viditelné. „Technická závada se může stát každému. Opuštěná dodávka na křižovatce bez výstražného trojúhelníku a bez jakékoli iniciativy, už ale do kolonky smůla úplně zařadit nejde. Vzhledem k několika zjištěným přestupkům bude celou záležitost dále řešit správní orgán,“ dodala Weidl.
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