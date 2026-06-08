„Mladší žena měla hluboké tržné rány v horní části těla,“ řekla mluvčí záchranné služby Karolína Korčíková .
„Stále je v nemocnici,“ potvrdil v pondělí odpoledne mluvčí zoo Martin Vobruba. Událost je podle něj ojedinělá, nic takového se dosud nestalo. Proč jinak klidné zvíře ženu napadlo, zoo zatím neví.
„Stalo se to při pravidelném večerním krmení. Je to dlouholetá a zkušená ošetřovatelka. Samec klokana ji napadl nečekaně, náhle změnil chování,“ dodal Vobruba. Klokan zůstává nadále ve výběhu.
Zranění ošetřovatelky začala prověřovat i policie. „Událost nám oznámena nebyla, ale zaznamenali jsme informace ve veřejném prostoru a věcí se zabýváme,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová.
Klokany obrovské chová zoo dlouhodobě v kombinovaném australském výběhu v jihovýchodní části areálu vedle vstupu do zahrady. Výběhy obývají společně klokani obrovští, velcí a rudí a také ptáci emu. Tělo klokana obrovského měří 100 až 120 centimetrů, mají až metr dlouhý ocas. Samice váží většinou do 40 kilogramů, samci až k 80 kilogramům.
VIDEO: Policie odchytila klokana Kevina nedaleko obce Mimoň. (leden 2026)
Policie odchytila klokana Kevina nedaleko obce Mimoň Policie ČR