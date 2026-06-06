„Do našeho příjezdu se snažili muže ročník narození 1995 oživit dozorci. My jsme následně pokračovali v resuscitaci, která ale byla nakonec neúspěšná a lékař konstatoval smrt. Na místo jsme povolali koronera,“ uvedl mluvčí krajské záchranné služby Martin Štěpán. Případem se zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).
V krátké době jde o druhé úmrtí vězně z borské věznice, která patří k největším v republice. V květnu tam zemřel odsouzený z Ukrajiny. Společně s dalšími dvěma krajany vypili dezinfekční roztok, který dostali od vychovatele na úklid. Všichni skončili v nemocnici, zhruba čtyřicetiletý muž po několika dnech zemřel.
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VIDEO: Všímavé ženy a strážníci zachránili muže, který chtěl v Opavě skočit z mostu.
Všímavé ženy a strážníci zachránili muže, který chtěl v Opavě skočit z mostu. MP Ostrava