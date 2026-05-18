Zetor spadl v lese ze srázu a jeho řidiči zůstala pod ním zaklíněna noha. Na místo vyrazili hasiči. Traktor připevnili řemenem ke stromu a tak ho zajistili. Umístili pod něj nafukovací vaky, napustili vzduch, traktor nadzdvihli a řidiče vyprostili.
Zraněného si ho převzala osádka sanitky záchranné služby. „S úrazem dolní končetiny jsme ho převezli do zdravotnického zařízení,“ řekla mluvčí záchranky Andrea Divišová.
Policisté udělali u zraněného muže dechovou zkoušku. Ta byla negativní. Nehodu vyšetřují policisté z územního odboru Plzeň – venkov.
VIDEO: Na Semilsku se traktor při nehodě proboural do domu, příčinu šetří policie. (květen 2024)
Na Semilsku se traktor při nehodě proboural do domu, příčinu šetří policie Twitter/@hzs_lbk