Zetor spadl v lese ze srázu a jeho řidiči zůstala pod ním zaklíněna noha. Na místo vyrazili hasiči. Traktor připevnili řemenem ke stromu a tak ho zajistili. Umístili pod něj nafukovací vaky, napustili vzduch, traktor nadzdvihli a řidiče vyprostili.

Zraněného si ho převzala osádka sanitky záchranné služby. „S úrazem dolní končetiny jsme ho převezli do zdravotnického zařízení,“ řekla mluvčí záchranky Andrea Divišová.

Policisté udělali u zraněného muže dechovou zkoušku. Ta byla negativní. Nehodu vyšetřují policisté z územního odboru Plzeň – venkov.

V Kejšovicích zavalil traktor penzistu (72).
Autor: HZS Plzeňského kraje