Otřesné je, že muž z Plzeňska stál mnoho let v čele skupiny pomáhající dětem. Obžaloba jej viní z toho, že fotil dvě nahé dívky, které jezdily k němu na návštěvu.
„Na snímcích jsou zachyceny detaily genitálií. Při focení si pořizoval i snímky svého obnaženého penisu a snímky, jak dívkám sahá na přirození,“ uvedla státní zástupkyně Markéta Michlová. Těchto nechutností se měl dopouštět i při výletech či táborech, které pro děti pořádal.
Dvouletá oběť a třináctiletý agresor
Jednou z jeho obětí byla podle obžaloby tehdy dvouletá holčička! Příbuzní se jejím rodičům nabídli, že dítě pohlídají. „Jeho manželka nám řekla, ať jim děti dáme, že se o ně postarají. To jsem nevěděl, co se tam bude dít za zvěrstva,“ vypověděl otřesený otec.
To zjistila matka, když dcerka při hře pronesla větu, kterou žádný rodič nechce slyšet. „Řekla, že jí měl strýc lízat pipinu,“ uvedla. Vše nahlásili policii.
Následoval další šok. „Syn (6) spustil, že ho znásilňoval syn obžalovaného,“ řekl otec. Kvůli nízkému věku, tehdy třináctiletého bratrance, policie případ odložila.
Nebezpečný pro společnost
Muž u soudu vinu odmítl. Podle znalců je kvůli své heterosexuální pedofilii pro společnost nebezpečný. „Na své jednání a sexuální problematiku nemá náhled,“ sdělila psychiatrička Pavla Bittnerová. Obžaloba pro muže žádá trest sedm let ve vězení, ústavní sexuologickou léčbu a doživotní zákaz práce s dětmi.
