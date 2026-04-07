Smrtelná nehoda uzavřela dnes silnici první třídy 1/26 mezi Holýšovem a Stodem na jižním Plzeňsku. „Řidič s vozidlem Dacia po projetí mírné levotočivé zatáčky na přímém úseku začal předjíždět před ním jedoucí vozidlo a zřejmě ohrozil protijedoucí nákladní soupravu Volvo s přívěsem. S nákladním vozem se čelně střetl,“ popsala mluvčí policie Eva Červenková.
Po nárazu začala obě vozidla hořet. Řidič (58) nákladního vozidla vyvázl z nehody bez zranění a alkohol byl u něj vyloučen dechovou zkouškou. „Řidič osobního vozidla nehodu nepřežil a bude u něj nařízena soudní pitva,“ dodala Červenková.
„K hašení obou vozidel jsme nasadili čtyři vodní proudy. Po uhašení požáru jsme z osobního vozidla vyprostili jedno tělo,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Poncar.
