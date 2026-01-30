Skutek odhalili pracovníci lesní správy a případ předali policie. „Na místě se nacházely stopy krve a také známky toho, že zde k ulovení zvěře došlo. Pracovníkům lesní správy se dotyčný následně přiznal, že si odnesl dvanácteráka,“ popsala pro server novinky.cz policejní mluvčí Iva Vršecká.
Lovec je nyní podezřelý z přečinu pytláctví. Hrozí mu zákaz činnosti, propadnutí věci a až dvouleté vězení.
