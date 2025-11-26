Tělo muže leželo ve výběhu hospodářských zvířat v obci Slavice u Horních Kozolup nedaleko Stříbra na Tachovsku. Všechny složky záchranného systému sem vyjížděly v úterý před osmou hodinou večer.
„Po příjezdu na místo, jsme zjistili, že muž nejeví známky života, tudíž lékař konstatoval smrt a na místo přivolal koronera,“ uvedl mluvčí záchranky Luboš Bouček.
Nařídili pitvu
Policejní mluvčí Iva Vršecká uvedla, že smrtí muže se zabývají kriminalisté a zjišťují, jak a proč zemřel. „Nezjistili jsme známky cizího zavinění. Byla nařízena soudní pitva,“ řekla policejní mluvčí Iva Vršecká.
VIDEO: Policie vyprostila rakouské auto z lipenské přehrady, uvnitř byly lidské ostatky. (říjen 2025)
Policie vyprostila rakouské auto z lipenské přehrady, uvnitř byly lidské ostatky Policie ČR