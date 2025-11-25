Bizarní záchrannou akci spustilo zoufalé volání o pomoc z nitra mobilní toalety. Ta stojí v ulici U Ježíška v městské části Doubravka. Kolem 22. hodiny tudy procházel náhodný kolemjdoucí. Nelenil, vytočil linku 156 a strážníky upozornil, že na WC patrně někdo uvízl.
Už když strážníci přicházeli ke kabince, zaslechli zevnitř slabý a nejistý hlas. „Muže vyzvali, aby otevřel dveře a po chvíli se skutečně pootevřely. Na prahu stál muž středního věku, rozrušený a jasně posilněný alkoholem,“ řekla mluvčí strážníků Jana Pužmanová.
Léky zapil slivovicí
Strážníci nemohli uvěřit vlastním uším, když slyšeli důvody mužova „uvěznění“. „Svěřil se jim, že bojuje se závislostí na alkoholu. Večer si údajně vzal nějaké léky a zároveň je zapil litrem slivovice,“ řekla Pužmanová. Opilec mluvil tiše, přičemž dodal, že přestává vidět smysl života a je rozhodnutý si ublížit.
„Dechová zkouška potvrdila téměř tři promile alkoholu,“ dodala mluvčí. Strážníci pak s mužem mluvili a snažili se mu dodat jistotu, že na svou tíhu není sám. Zůstali s ním až do příjezdu záchranářů, kteří si ho převzali do péče a po prvotním vyšetření ho převezli do nemocničního zařízení.
