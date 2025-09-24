Chodec našel v lednu v řece Berounce nedaleko kostelíka sv. Jiří ve čtvrti Doubravka zohavenou mrtvolu.
Tělo v černém pytli bylo bez hlavy i dalších částí. Podle neoficiálních informací, které policie nepotvrdila, měl mrtvý také uřezané genitálie a na těle byly další řezné rány. V řece bylo tělo zřejmě několik týdnů. Hlavu nebožáka objevili až loni v květnu lidé v řece Radbuze v centru města.
Vyšetřovatelé zpočátku neznali totožnost oběti. Později testy DNA potvrdily, že zavražděným mužem je Slovák (†32), který se v Plzni pohyboval mezi bezdomovci. „Z činu jsou obviněni dva muži ve věku 44 a 30 let. Vyšetřovatelé předali spis státnímu zástupci s návrhem na podání obžaloby na oba obviněné,“ sdělila policejní mluvčí Michaela Raindlová.
Za zvlášť brutální čin jim hrozí 18 až 20 let, popřípadě i výjimečný trest 30 let nebo doživotí.
V řece Berounce v Plzni našel chodec mrtvého muže Aktu.cz