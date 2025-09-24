Chodec našel v lednu v řece Berounce nedaleko kostelíka sv. Jiří ve čtvrti Doubravka zohavenou mrtvolu.

Tělo v černém pytli bylo bez hlavy i dalších částí. Podle neoficiálních informací, které policie nepotvrdila, měl mrtvý také uřezané genitálie a na těle byly další řezné rány. V řece bylo tělo zřejmě několik týdnů. Hlavu nebožáka objevili až loni v květnu lidé v řece Radbuze v centru města.

Šokující týrání bezdomovců v centru Prahy: Bití, kopání, řezání nožem i nůžkami!

Ostraha v centru Prahy brutálně týrala bezdomovce.

Vyšetřovatelé zpočátku neznali totožnost oběti. Později testy DNA potvrdily, že zavražděným mužem je Slovák (†32), který se v Plzni pohyboval mezi bezdomovci. „Z činu jsou obviněni dva muži ve věku 44 a 30 let. Vyšetřovatelé předali spis státnímu zástupci s návrhem na podání obžaloby na oba obviněné,“ sdělila policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Za zvlášť brutální čin jim hrozí 18 až 20 let, popřípadě i výjimečný trest 30 let nebo doživotí.

Video
Video se připravuje ...

V řece Berounce v Plzni našel chodec mrtvého muže Aktu.cz

Fotogalerie
10 fotografií
Zohavená mrtvola bez hlavy a končetin nalezená v lednu 2023 v Berounce v Plzni patřila podle policistů Slovákovi (†32), který se pohyboval v komunitě bezdomovců.
Zohavená mrtvola bez hlavy a končetin nalezená v lednu 2023 v Berounce v Plzni patřila podle policistů Slovákovi (†32), který se pohyboval v komunitě bezdomovců.
Autor: PČR a aktu.cz