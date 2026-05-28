Snová výhra v jackpotu. Jak se z toho nezbláznit? Expert zmínil nespavost i rozpad vztahů

Stinné stránky pohádkové výhry: Může přinést nespavost i rozvracet vztahy, varuje terapeut.
Epicentrum 27.5. 2026 - Lucian Kantor
Autor: Bára Holá, Kristýna Beránková, Alexandra Vetkovská - 
28. května 2026
05:00

Explozi štěstí a záplavu radosti. To si obvykle člověk představuje, že by zažíval při výhře velké sumy peněz. Podle terapeuta Luciana Kantora ale často výherci bojují spíše s úzkostí a nespavostí.

„Emoce jsou paradoxně velmi podobné velké tragédii. Najednou si uvědomujeme, že se nám může proměnit naše budoucnost. Život, který jsme nějak plánovali, se radikálně změní,“ popsal Kantor, který byl hostem pořadu Epicentrum na Blesk TV. Lidé podle něj můžou začít trpět nespavostí.

Pronásledují je myšlenky, že je někdo kvůli penězům okrade, případně se jim stane i něco horšího. „V té chvíli je nejdůležitější, aby člověk zpomalil, zastavil se a nedělal žádné velké kroky a nechal rozhodnutí uležet,“ myslí si.

Člověk, který vyhraje stovky milionů, či dokonce miliardy, ztratí původní sociální bublinu, svět, ve kterém dosud žil. „Z běžného občana se stáváte multimilionářem, takže vstupujete do jiné sociální skupiny. Ve chvíli, kdy my nejsme zvyklí žít v určité sociální vrstvě, tak se to musíme nejdřív pomalu naučit,“ říká. Zároveň se ale člověk vzdaluje původnímu okolí, rodině i přátelům. „Může se stát, že si všichni kamarádi přijdou půjčit,“ myslí si terapeut.  I proto je lepší se o výhře, alespoň zpočátku, příliš nešířit.

Kantor pomáhal v minulosti klientovi, který se s nečekaným zbohatnutím vyrovnával poměrně složitě. „Udělal rychlé kroky a úplně se mu rozložil život, protože nebyl schopen žít ani v té stávající, ani v nové sociální skupině, cítil se nepřijatý. Neunesl to ani jeho partnerský vztah,“ vzpomíná terapeut.

Opravdová radost nepřišla

Náhodný tip čísel 3, 5, 7, 8, 25, 29 vynesl v listopadu 2019 manželům ze středních Čech 250 milionů korun, jednu z největších výher v historii sportky. Opravdová radost prý ale nepřišla.

Až čtyři roky poté se pár svěřil Magazínu Dnes, jak jim suma snů zasáhla do života. Karel a Libuše, jména, která si zvolili pro rozhovor, měli bezesné noci, žili ve strachu, přišli o přátele, sypaly se vztahy v rodině. Mezi blízké a kamarády rozdělili 30 milionů. Někteří od nich čekali víc. Libuše měla pár dní před porodem a člen rodiny na ni křičel: „Tak si to strčte do prdele, lakomci!“

Další se projevil, když už držela v ruce měsíční miminko. „Řval na mě, že jsem svině a dala jsem mu málo,“ nerada vzpomínala. Nepříjemné bylo podle Karla i to, že na malém městě ztratili právo na názor: „Cokoliv řekneme, někdo odpoví: Tobě se to říká.“ Jejich život se prý ale moc nezměnil.

„Ano, cestujeme dál a na delší dobu. Děti chodí do lepších školek a škol. Dopřejeme jim kvalitnější vzdělání a životní styl,“ uvedla Libuše. Karel připustil, že ani po čtyřech letech s penězi neuměli pracovat tak, jak by chtěli. „Pro někoho je to snadné, ale my se vše učíme,“ přiznal. Oba se shodují na tom, že peníze spíše než štěstí přinášejí možnosti a jistotu.

Co se sumou udělali?

  • Koupili nemovitosti.
  • Cestovali.
  • Investovali do dobročinných projektů a začínajících firem.
  • Postavili si dům.
  • Založili firmu, aby se dál nemluvilo o výhře a mohli říkat, že podnikají.

Závidí i bohatí

Od výhry se začali pohybovat i mezi hodně bohatými lidmi. „Člověk by si řekl: Fajn, chudí nás budou nenávidět, bohatí nás přijmou. Ale ne. Z některých je cítit hořkost. Celý život něco budovali, zatímco nám peníze spadly do klína,“ líčil Karel.

I když se zdá, že čtvrt miliardy nelze vyčerpat, dali manželé jistou sumu stranou. Na ně prý nikdy nesáhnou. „Kdybychom vše ostatní vyčerpali, půjdeme zpátky do práce,“ řekla Libuše.

Video  Terapeut o miliardové výhře: Ty emoce jsou podobné tragédii. Co vás může srazit na kolena?  - Bára Holá
