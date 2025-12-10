Policie už při nálezu těla konstatovala, že smrt nebyla zaviněna druhou osobou. Důvod tak musela stanovit pitva. Ta odhalila, že mladík požil novou nebezpečnou drogu N-ethylpentedron, která se rozšířila právě v Polsku.
„Policisté případ odložili,“ řekla serveru novinky.cz vedoucí státní zástupkyně v Tachově Jana Fišerová.
Podle polských hygieniků ovlivňuje nová droga označená jako NEP centrální nervový systém a svými účinky se přibližuje k amfetaminu nebo kokainu. Může také způsobit srdeční selhání.
V Polsku zakázaná, v Česku ne
Droga je bílý prášek, po jeho požití má člověk problémy s orientací, trpí halucinacemi, může být agresivní a mít i sebevražedné myšlenky. V Polsku je tato látka na seznamu zakázaných, v Česku zatím na seznamu zakázaných látek není.
