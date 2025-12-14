Zbrojnici založil císař Karel IV. na přelomu let 1362 a 1363. Nachází se v suterénu budovy Západočeského muzea v místech, kde dříve stály městské hradby. Celkem se tu nachází 1306 sbírkových předmětů.
„Z toho je 394 palných zbraní. Nejstarší jsou z doby husitské, nejmladší pak muškety z doby třicetileté války ze 17. století,“ řekl autor expozice František Frýda. K vidění jsou tu i helmy a brnění či dřevcové zbraně jako halapartny.
Omlazená zbrojnice
Unikátní zbrojnice teď prošla „omlazením“. „Trvalo to tři měsíce. Vše se muselo demontovat, vynést, prostory vymalovat. Zbraně jsme vyčistili a ošetřili je konzervačním voskem. Jsou tu nové panely, texty, popisky. Expozice byla rozšířena o velkoplošnou obrazovku s projekcí, kde je třeba vidět, jak se ze zbraní střílelo,“ uvedl Balcar.
Také se zrestaurovala malba v obranné baště městského opevnění zachycující první dobytí města Plzně vojsky Arnošta z Mansfeldu v roce 1618.
Evropská rarita
Nejcennější je tu kromě souboru mušket z období třicetileté války, především sbírka gotických pušek takzvaných hákovnic s luntovým zámkem. „To se považuje za evropskou raritu. Unikátní na zbrojnici je, že jsou zde městské zbraně a jsou vystavené tak, jak se v době svého používání ukládaly,“ vysvětlil spoluautor expozice Jan Balcar. „Je to největší a jediná zachovalá městská zbrojnice v Evropě,“ řekl Balcar.
VIDEO: Petr Bárta (49) z Chlumčan shromáždil za 35 let 260 kusů motocyklů!
Petr Bárta (49) z Chlumčan shromáždil za 35 let 260 kusů motocyklů! Zbyněk Schnapka