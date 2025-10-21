Tragédie se stala v pondělí kolem půl šesté večer na silnici s mírnými zatáčkami z Plzně do Písku u obce Seč. Řidička sedla do peugeotu a rozjela se směrem od Plzně. Najednou vyjela do protisměru, kde se čelně střetla s dodávkou Peugeot Boxer, kterou řídil muž (28).
„Řidička i její osmiletá pasažérka, stejně jako řidič druhého vozu a jeho spolujezdec utrpěli při nehodě zranění,“ uvedla po nehodě policejní mluvčí Dagmar Mifková.
V úterý po poledni přišla ale smutná zpráva. Dívenka svým zraněním podlehla. „Bohužel musíme konstatovat, že holčička zemřela. Případem se i nadále zabývají krajští kriminalisté,“ potvrdila v úterý v poledne policejní mluvčí Pavla Burešová.
Zfetovaná a opilá
Řidička se podrobila dechové zkoušce s pozitivním výsledkem 1,8 promile alkoholu. „Pozitivně reagoval také orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek, konkrétně na pervitin,“ dodala policistka.
Neštěstí začala vyšetřovat kriminálka, podle které nešlo o nešťastnou nehodu, ale o mnohem závažnější čin. „Vrchní komisařka zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda ve stadiu pokusu. Řidička byla zadržena a pod naším dohledem je střežena v nemocničním zařízení,“ řekla policejní mluvčí.
Vzhledem ke smrtelnému následku malého dítěte je pravděpodobná změna právní kvalifikace. Ženě tak může hrozit 20 let i výjimečný trest.