Závažný incident, který mohl skončit těžkou nehodou, se odehrál letos v lednu na dálnici D5 na Plzeňsku. Vůz BMW dojel kamion, který předjížděl druhý. Když se tirák zařadil zpět do pravého pruhu, auto přijelo na úroveň jeho kabiny.
„Viktor R. (39), který vůz řídil, najel blíže ke středové čáře a přibrzdil. Spolujezdec Volodymyr B. (28) vystrčil ruku z okna a neznámým předmětem rozbil boční okénko u kamionu,“ popsala státní zástupkyně Lenka Kocurová.
Svědectví kamioňáka
Řidič dalšího tiráku, který jel za nimi, vše viděl. „Stáhlo se okno u spolujezdce, objevily se dvě ruce. Pravá ruka něco natáhla, já bych to nazval prakem, a v tu chvíli všude létalo sklo z bočního okna toho kamionu. Očividně použil nějakou zbraň, za mě to byl prak,“ řekl Bohumil Tůma (58), který incident natočil. Stejně mluvila i jeho manželka, která seděla vedle.
„Viděla jsem, jak se stahuje okno u spolujezdce, on vytáhl obě ruce, uviděla jsem tam gumu a pak jsem zaregistrovala padající střepy z toho okna,“ uvedla Ivana Tůmová (52).
Obžalovaní: Jsme nevinní
Oba Ukrajinci vinu odmítají. „Nikoho jsem svou jízdou neohrozil. V autě jsme neměli žádnou zbraň či prak. Nic jsme na kamion neházeli,“ uvedl Viktor R.
„Ničeho jsem se nedopustil. Kamion najednou odbočil k nám do levého pruhu. Viktor musel zpomalit. To bylo nebezpečné a naštvalo nás to. Vystrčil jsem ruku z okna a ukázal prostředníček. Svým gestem jsem žádné okno nerozbil,“ prohlásil Volodymyr B.
Tvrdé tresty
Řidič BMW pak přišlápl plyn a odjel. Šofér kamionu začal hned brzdit a zastavil v odstavném pruhu. „K hromadné nehodě nedošlo kvůli včasné a rychlé řidičů obou kamionů a osobních aut,“ dodala Kocurová. Řidiči Viktoru R. navrhuje trest tři roky a spolujezdci Volodymyru Š. pět let vězení. Soud pokračuje ve středu.
