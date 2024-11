Guru z Plas porušil podmínku! Točí videa a nadává v nich policistům

„Policie ČR je sv*ně, a za to mě zatkněte. To, co dneska udělala, že tady hlídkuje, že tady snad má být opravdu atentát, že je to jasné, kde jste to vzali?,“ řve Lukáš S., který se prohlašuje Bohem-Šaškem, ve videu.

Vytočila ho přítomnost policie před školou v Plasích kvůli jeho dřívějším »proroctvím« o otevření pekla. K tomu mělo dojít právě 11. listopadu.

„11. 11. na vás všechny venku tam přijde opravdu velký peklo. Jste všichni k*eténi, jak policisté, zdravotníci, tak celej systém. Nám všem půjde o kejhák, a hlavně vašim dětem malejm,“ řekl ve videu ze začátku října. Policisté tak evidentně nechtěli nechat nic náhodě…

Potencionální nové členy společenství, které si říká Život v srdci, přitom láká na prožitek »v čistém poli lásky«. Jeho projev je ale jedna vulgarita vedle druhé.

Policie to řeší

V říjnu Lukáš S. následně obviněn z pěti trestných činů, soud ho ale z vazby pustil s podmínkou, že nebude točit další videa umisťovat je na internet. To tímto porušil.

„O tomto videu víme. Vyrozuměli jsme o této skutečnosti státního zástupce a soud. Obviněný porušil předběžné opatření, které mu bylo uloženo,“ řekla pro Blesk.cz mluvčí policie Dagmar Brožová. Co bude dál je na státním zástupci…

Jaký bude další postup?

„Soud musí posoudit obsah těch videí a tím i jeho chování, zda tím neporušil podmínku uloženou soudem. Já osobně jako právník bych se klonil k té úvaze, že ten člověk porušil podmínku a že je nanejvýš pravděpodobné, že bude vzat do vazby,“ řekl Blesk.cz advokát Jan Černý. Na rozhodnutí by se prý nemělo čekat příliš dlouho. „Tady u těchto věcí by se to mělo dít procesně bez zbytečného odkladu, rozhodnutí bych odhadoval v řádu dnů,“ dodal.

VIDEO: Vůdce sekty Život v srdci Lukáš S. o domácím porodu, který v Plasech skončil smrtí rodičky. Holčička přežila.

Video Video se připravuje ... Vůdce sekty Život v srdci Lukáš S. o domácím porodu, který v Plasech skončil smrtí rodičky. Holčička přežila. Blesk