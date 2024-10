Kriminalisté vyšetřují hrůzný nález v obci Pernarec na Plzeňsku. Ve studni jednoho u jednoho z rodinných domů byla nalezena mrtvola muže! Ten do ní patrně spadl už v pondělí večer a utopil se.

K události je zatím velmi málo informací. „V tuto chvíli probíhají prvotní úkony. Více informací sdělíme, až to bude možné,“ uvedla pro server novinky.cz mluvčí policie Eva Červenková. Na místo přijel i koroner, který bude zjišťován, zda muž zemřel násilnou smrtí, či zda došlo k nešťastné události.

Soused: Byl to kamarád!



Podle souseda jde o muže, který pobýval v nedalekém karavanu u jedné z místních budov, kterou hlídal. Viděli se spolu v pondělí večer. „Bavili jsme se spolu a pak se rozloučili. On ještě zašel do krámu koupit si víno, bohužel pil,“ uvedl muž, kterému patří studna pro novinky. cz.

Právě on si všiml, že plech, který studnu chránil, byl prošláplý. „Pak jsem ho našel uvnitř. Musel tam spadnout už večer. Bylo to můj kamarád, je to strašný,“ dodal. Nešťastník se ve studně hluboké zhruba osm metrů patrně utopil.

