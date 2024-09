„V úterý ji do nemocnice po výslechu a po provedení prvotních úkonů vyšetřování převezli policisté. Kriminalisté událost vyšetřují pro podezření z pokusu o vraždu,“ potvrdila policejní mluvčí Pavla Burešová. Vzhledem k jejímu věku jí ale nehrozí vězení, maximálně výchovné opatření.

Dívka zatím z nejasného důvodu nožem pobodala chlapce do břicha a dívku do zad. Oba byli už v úterý propuštěni po ošetření z nemocnice domů. Jednalo se o děti z osmé třídy. Tu měla útočnice loni navštěvovat, ale kvůli špatnému prospěchu propadla do sedmičky.

Policie promluvila o hrůze v Domažlicích: Školačku zneškodnil ředitel! Pobodané děti jsou doma

Děti nechyběly

Učitelé a děti v obou domažlických základních školách ve středu šokující událost probírali. „Ve třídách si také popisovali postupy, jak se zachovat v podobných nebezpečných situacích,“ řekl místostarosta Viktor Krutina (Piráti). Ve školách jsou k dispozici také odborníci schopní poskytnout psychosociální pomoc dětem i dospělým, kterým událost způsobila trauma.

„Z obou našich škol nemám informace o tom, že by dnes někdo z důvodu úterního útoku nepřišel do školy nebo že by ho kvůli tomu rodiče omlouvali,“ dodal Krutina.

Útok se odehrál před 8. ráno v samostatné budově druhého stupně. První policejní hlídka byla na místě v 8.06, následovali další policisté. Dívku s nožem v ruce odzbrojil ředitel školy Ivan Rybár a předal ji policii. „Z naší strany byla zajištěna ve čtvrt na devět ráno a následně se jí začala věnovat i policejní psycholožka,“ uvedla mluvčí Burešová.

Převezli ji do nemocnice

„Po provedení prvotních procesních úkonů byla podezřelá dívka za účasti právního zástupce a pracovnice orgánu sociálně právní ochrany dětí převezena na policejní služebnu, kde proběhl její výslech a další nezbytné úkony,“ řekla Burešová. Později ji hlídka za účasti sociální pracovnice převezla do nemocnice s režimovým opatřením, kde je po provedeném lékařském vyšetření hospitalizovaná.

S ohledem na příspěvky v diskusích ve virtuálním prostředí opakovaně zdůraznili, že podezřelá dívka není cizí státní příslušnice. „Tuto informaci zdůrazňujeme i přesto, že u takto nešťastné události, jakou je tato, nehraje státní příslušnost žádnou roli, obzvlášť pokud jde o děti,“ dodala Burešová.