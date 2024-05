Na dva a půl miliónu korun si přišel Stanislav Řežábek (64) z Horní Břízy na Plzeňsku. Umisťoval filmy na internetu, kde si je lidé stahovali. Za to dostával peníze. Okresní soud Plzeň-sever ho včera potrestal čtyřletou podmínkou.

Vše začalo už v roce 2014. Řežábek se staral o nemocnou matku a tak přestal chodit do zaměstnání. Když zemřela, do práce už nenastoupil a začal na internetu stahovat filmy. „Za osm let jich bylo celkem 89 tisíc,“ řekla státní zástupkyně Marie Čechová.

Díla pak Řežábek umisťoval na servery, z kterých si je lidé stahovali. Za každé stažení dostal peníze od společností, kterým servery patřily. Celkem si přišel na 2,5 miliónu korun. Za měsíc měl tak v průměru 24 500 Kč, peníze tak dávno utratil.



Před soudcem litoval

„Jsem hrdý na to, co jsem na internetu dokázal a opatřil si peníze,“ řekl na chodbě před soudní síní Řežábek, který vystudoval obor silnoproud na elektrotechnické průmyslovce.

Uvnitř, před trestním senátem, ale mluvil jinak, ke všemu se přiznal. „Je mi to líto. Kdybych věděl, že dělám něco špatně, neudělal bych to,“ uvedl Řežábek.

Po vynesení čtyřleté podmínky se Řežábkovi ulevilo a bylo na něm vidět, že je spokojený. Trest ihned přijal. Státní zástupkyně se také neodvolala a tak je rozsudek pravomocný.

Spokojený odsouzený

„Polehčujícími okolnostmi pro něho bylo to, že nebyl trestán, prohlásil vinu, trestnou činnost přiznal. Tu přestal páchat před 2,5 lety a od té doby zase vede řádný život. Přitížilo mu, že spáchal trestnou činnost velkého rozsahu a dělal to dlouhou dobu,“ řekl předseda senátu Radek Vydra. Řežábka soud potrestal za porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi.

Ze soudní síně odcházel Řežábek spokojený. Nemusí platit ani 96 miliónů korun, které po něm žádaly poškozené společnosti. Soud je odkázal s jejich nároky na řízení ve věci občanskoprávní. Řežábek nedostal ani peněžní pokutu, kterou pro něho žádala v závěrečné řeči státní zástupkyně.

„Soud má za to, že peníze jsou u obžalovaného nevymahatelné,“ uvedl Vydra. Řežábek pobírá důchod 14 500 Kč, za byt dává přes 3000 tisíce, má na krku exekuce a jak on sám tvrdí, každý měsíc mu chybí na živobytí dva tisíce. „Na konci měsíce si tak musím vždy dát takovou dietu na hubnutí,“ uvedl Řežábek.

