Rak

Nemá cenu obklopovat se lidmi a věcmi, kteří jsou vám proti srsti. Prostě se zbavte všeho nepotřebného a tíživého. Ať už jsou to věci nebo lidé, vyžeňte je ze svého života. Sami musíte nejlépe vědět, co je pro vás nejlepší. Promyslete to a poté jednejte.