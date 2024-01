Podmínkou, dohledem a návštěvami psychologa potrestal klatovský soud Pavla Oudese za výhrůžky, které adresoval své expřítelkyni. Napsal ji, že je „nastavenej na jatka“ a že to, co „udělal ten chcípák na fakultě, je ho*vno“.

Výhružku napsal své expřítelkyni v pondělí, následně ho zadržela policie a v pátek odsoudil klatovský soud k osmi měsícům vězení s podmíněným odkladem na 2 roky a dohledem probačního úředníka.

„Chcípněte všichni. Já zítra jedu udělat spoušť. Zítra bude můj den. Už vás mám dost. Bude to strašný, co udělám. Ten chcípák na tý fakultě, to je ho*no. Já jsem nastavenej na jatka,“ napsal podle serveru Novinky.cz Oudese své expartnerce. Tu zpráva vyděsila a kontaktovala policii.

Muž u soudu tvrdil, že to nemyslel vážně, že ho „rozhodil“ rozchod se ženou. „Už jen to, že na to někdo pomyslí, tak je to první varování. Nelze to nijak podceňovat ani omlouvat,“ uvedla soudkyně. Oudese musí také vyhledat pomoc psychologa a nesmí kontaktovat svou bývalou družku.

V Plzeňském kraji jde o druhý případ, který policie řešila. Těsně po hrůzném činu vyhrožoval opilec (37), že vystřílí vesnici na Plzeňsku. Skončil v cele předběžného zadržení.

