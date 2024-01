Umělá ledová plocha 20 x 10 metrů je v provozu teprve pár dnů, a už se stala hitem. Radost z pohybu si tu vychutnávají děti i dospělí. Dopoledne jsou vyhrazená předškolní drobotině a školákům.

délka: 00:24.00 Video Video se připravuje ... Kluziště ve zrekonstruované městské stodole v Bělé nad Radbuzou. Město Bělá nad Radbuzou

„Vedení školy s učiteli přeorganizovalo na sedm týdnů, kdy tu kluziště bude, výuku. Třídy chodí na dvě hodiny bruslit, aby si to děti náležitě užily,“ popsal starosta Bělé Libor Picka s tím, že krůčky na bruslích zkouší i děti z mateřské školky.

V suchu a za větrem

Odpoledne se přidá veřejnost. „Ve stodole je výhoda, že tam neprší, nefouká, k dispozici je zázemí, toalety, občerstvení. Zajištěné je i broušení bruslí, na této ploše je totiž třeba je mít opravdu ostré,“ dodal starosta.

Vstupné činí na den 50 korun. „Zdržet se tam každý může v otevírací době, jak dlouho chce,“ doplnil starosta. Školní a předškolní děti dopoledne bruslí zdarma, vstupné platí jen odpoledne na veřejném bruslení. Broušení bruslí je za dvacku.

Škola, školka, veřejnost

Kluziště je vyhrazené pro žáky základní a mateřské školy od pondělí do pátku v době 10 až 13 hodin. Veřejnost může nazout brusle v úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin, ve středu a pátek od 15 do 18 hodin a večer od 20 do 22 hodin.

O sobotách a nedělích od 14 do 19 hodin. „ O jarních prázdninách, které máme první týden v únoru, ještě nejspíše otevírací dobu upravíme,“ doplnil starosta.

Historická stodola

Léta chátrající stodolu v areálu historického hospodářského dvora město celou kompletně zrekonstruovalo. Objekt, otevřený v červenci 2021 u příležitosti 900. výročí první písemné zmínky o Bělé, slouží jako společenské centrum.

Hostí kulturní akce, koncerty, výstavy. Teď se hala, která, na rozdíl od zázemí, není vytápěná, poprvé stala i ideálním místem pro malé i velké bruslaře. „Uvažujeme, že příští rok bychom plochu kluziště ještě zvětšili,“ dodal starosta.