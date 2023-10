Byl zavražděn! Hrůzný čin pak měl zakrýt oheň. To jsou prozatímní závěry policejního vyšetřování nálezu ohořelého těla v lese u Benešovic na Tachovsku. Mrtvým má být starosta jedné ze zdejších obcí Přemysl H. (†51). Policie nyní dopadla tři podezřelé!

„V souvislosti s prověřováním tohoto případu se policistům podařilo zadržet tři podezřelé osoby. V současné době probíhají procesní úkony a případem se i nadále zabývají krajští kriminalisté," uvedli policisté na síti X.

Starosta podle serveru novinky.cz zároveň podnikal ve stavebnictví. Způsob vraždy velmi připomíná divoká 90. léta.

Podle informací serveru novinky právě podnikání Přemysla H. mohlo vést k jeho tragickému konci. Měl být popraven kulkou a tělo v autě poté zachvátil oheň, aby zlikvidoval co nejvíce stop a důkazů...

Jméno starosty malé obce, která nemá ani tři sta obyvatel, byl i v policejní databázi pohřešovaných právě od 4. října.

Hrůzný nález v lese na Tachovsku: Ohořelé tělo ve vraku auta!

Oblíbený starosta

Z tragédie jsou obyvatelé obce v šoku. „Byl tu oblíbený. Hodně se tu za jeho působení udělalo,“ říká jeden z místních. Zasadil se například o to, že do obce začal zajíždět autobus, místním tak usnadnil například cestu do práce. Dbal i na kulturní rozvoj vesnice.

„Na základě výsledků soudní pitvy, dosud provedených expertiz a zjištěných skutkových okolností prověřujeme tento případ pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy,“ uvedla policie na síti X.

Divoká devadesátá

Zločin v Česku měl své dosud nejdivočejší období v 90. letech minulého století. Počet trestných činů se zmnohonásobil a eskalovala brutalita. Do dějin naší kriminalistiky se zapsaly případy orlických vrahů, Berdychova gangu, kauza lehkých topných olejů. Některé mordy jsou dodnes neobjasněné, např. vražda mafiánského bosse Františka Mrázka či krále podsvětí Antonína Běly.

