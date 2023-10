Únik chladicí kapaliny z autobusu v Plzni-Skvrňanech zkomplikoval cestu do školy 16 dětem. Kapalina je zasáhla, tři z nich museli záchranáři odvézt do nemocnice.

Událost se stala před půl osmou ráno v autobusu MHD linky 37, který jel od Radčic. „Na tísňovou linku 155 byl hlášen únik provozní kapaliny v autobusu, která měla potřísnit deset až 15 dětí ve věku 12 až 14 let,“ uvedla mluvčí záchranky Andrea Divišová. Záchranáři 13 z nich ošetřili na místě, tři děti převezli do fakultní nemocnice. Zásah byl veden v režimu hromadného postižení osob, za hodinu od ohlášení události zásah ukončili.

„Policisté věc zaevidovali, provedli ohledání autobusu a nyní vyhodnocují zjištěné skutečnosti,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová.

„V autobusu došlo k úniku chladicí kapaliny do prostoru cestujících. Chladicí kapalina je ve voze vedena pod stropem po levé části vozidla,“ vysvětlil mluvčí Plzeňských městských dopravních podniků René Vávro.

Autobus je nyní odstavený ve vozovně na Karlově a zaměstnanci dopravních podniků předali všechny potřebné podklady vyšetřovatelům.

Neznámá látka ve škole

V Plzni je to v krátké době druhá událost, při níž záchranáři museli ošetřit větší množství lidí. Minulé úterý zasahovali ve Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Karlovarské ulici, kde se udělalo špatně postupně desítkám studentek údajně kvůli úniku neznámé látky. Záchranná služba jich převezla do fakultní nemocnice 22, další ale později přicházely, takže jich nemocnice ošetřila celkem 60. Nikdo nebyl v ohrožení života. Hasiči ani při opakovaném měření nezjistili žádné koncentrace látek, které by mohly potíže způsobit.

VIDEO: Nikotinové sáčky a mládež? Snadná cesta k otravě, říká odbornice.