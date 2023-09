Vítr shodil z vysokého smrku u Žebráků na Tachovsku hnízdo orlů mořských. Aby ochránci udrželi pár našich největších dravců na lokalitě, pustili se jim do stavby hnízda nového. Náročné dílo nebylo pro ty, kteří trpí závratí!

Pro základ staronového hnízda posloužila seschlá špice široko daleko nejvyššího jehličnanu. Ochránce Jiří Segeč ji nejprve seřízl motorovou pilou, a 40 metrů nad zemí pak mohl začít budovat nové orlí útočiště.

Znamenalo to do koruny vytahat předem přichystané větve, silnější na základ hnízda, slabší pro výplet a výstelku. „Celé to zabralo čtyři hodiny, od úpravy špice smrku po instalaci nové hnízdní podložky a hnízdního základu,“ popsal zvířecí záchranář Karel Makoň.

Jako výtvor ptáků

Náročné dílo bylo pro ochránce v Plzeňském kraji premiérové. „Dříve jsme stavěli orlí hnízda po vzoru těch čapích, tedy ocelový rošt, textilie… Jenže orli se tam nevraceli. Oni jsou na tohle velmi citliví, nesmí poznat, že to není dílem ptáků,“ vysvětloval Makoň.

Nyní se proto inspirovali hnízdem, které loni na jižním Plzeňsku vytvořil středočeský ornitolog Lubor Křížek. „Použil výhradně přírodní materiály a ty navrstvil tak, aby vše vypadalo jako dílo jiného páru orlů,“ popsal Makoň. A klaplo to! Orlí pár, který v lokalitě hnízdil, se tam letos opět vrátil a dokonce vyvedl dvě mláďata. Všichni tak věří, že orli se vrátí i na nové hnízdo k Žebrákům.

Majestátní dravci

Kriticky ohrožení orli mořští, jejichž rozpětí křídel může přesáhnout 2,5 metru, si v Plzeňském kraji zvolili k hnízdění 18 lokalit. Ne všechny jsou ale každoročně obsazené.

Navíc letos majestátní dravci, kteří se živí převážně rybami, ptáky a nepohrdnou ani mršinami, vyvedli velmi málo potomků. „Na všech kontrolovaných lokalitách jsme okroužkovali jen sedm mláďat,“ potvrdil Makoň.

