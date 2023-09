Kozoroh

Dávejte si pozor na úrazy, které vám mohou zkomplikovat i tak nepříjemný konec měsíce. Jste nervózní, pouštíte se do zbytečných konfliktů a musíte mít za každou cenu pravdu. Stáhněte se do ústraní a udělejte si radost něčím, co vás vždy rozveselí.