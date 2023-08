Na podivné chování muže u Rozhledny Sylván upozornil strážníky řemeslník, který tam zrovna pracoval. Oznámil jim, že podivný chlápek delší dobu bloumá kolem vysílače, upřeně na něj zírá a nakonec přelezl přes plot. Měl v ůmyslu vylézt na rozhlednu, na místo proto vyrazila hlídka.

Strážníci vše prohledali, nikoho ale nenašli. Až, když se vraceli k autu, se z křoví vynořil muž. Byl to ten, kterého hledali. „Byl zjevně zmatený, rozmlouval s Bohem. Navázali jsme s ním rozhovor a zavolali na místo záchranku,“ uvedla Pužmanová. Sanitka pak muže odvezla do nemocnice.

S kanylou v krku

Ze špitálu naopak utekl pacient (63) v pyžamu a s kanylou v krku. Nedaleko nemocnice ho vyčerpaného v parku objevili strážníci. Rozhovor s pacientam byl kvůli jeho zdravotnímu stavu komplikovaný.

„Přesto se nám podařilo zjistit, ze kterého zdravotnického zařízení vyrazil na procházku. Pán svoje počínání vysvětlil tím, že si chtěl jít nakoupit do vzdáleného obchodu,“ dodala Pužmanová. Strážníci jej posadili do služebního auta, kde počkal na příjezd sanitky. Ta nemocného odvezla zpět do nemocnice.

