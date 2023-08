Lev

Venuše netvoří atraktivní spojení s Jupiterem, tudíž jste podráždění a máte tendence brát své povinnosti na lehkou váhu. Jenomže to je to nejhorší, co byste mohli udělat. Nabroušený šéf vás bedlivě sleduje, a to vám nepřinese vůbec nic dobrého.