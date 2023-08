Školačku (15) v Plzni podle policie znásilnil a pak se ji pokusil zabít teprve osmnáctiletý mladík, údajně cizinec. Po brutálním útoku se chtěl navíc dívky zbavit, zabalil ji do pytle a shodil ze srázu! Život jí zachránilo, že předstírala smrt! Krátce po činu násilníka strážci zákona dopadli a obvinili. Požadují pro něj vazbu.

Hrůzný čin se odehrál v úterý v noci plzeňské části Lobzy. Mladík tam vylákal dívku na procházku kolem řeky. Řekl jí, že cestou odnese nějaké věci svému známému. Dívka se s chlapcem podle policie už nějaký čas znala, a tak souhlasila.

délka: 00:37.68 Video Video se připravuje ... Policie v Plzni obvinila mladíka z pokusu vraždy a znásilnění. Policie ČR

Po chvíli ale bylo vše jinak. „Muž změnil směr a nečekaně se vydal do nedalekého lesíku. Dívce svázal ruce, přelepil ústa a znásilnil ji. Následně ji způsobil ještě řezné zranění a vyhrožoval smrtí,“ popsala policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Zabalil ji do pytle

Tím ale hrůza neskončila. „Pak dívku zabalil do pytle, shodil ze srázu do lesa a z místa odešel,“ dodala Raindlová. Napadená předstírala smrt, to jí nejspíše zachránilo. Podařilo se jí dostat z místa pryč a zavolat záchranáře. Ti okamžitě informovali policii.

Rozjela se velká pátrací akce. Po několika hodinách se policistům podařilo násilníka zadržet. Skončil v policejní cele. „Komisařka odboru obecné kriminality muži sdělila obvinění z trestného činu vraždy ve stádiu pokusu a znásilnění,“ doplnila Raindlová. Policisté pro násilníka budou požadovat vazbu.