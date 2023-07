Celý srpen potrvá oprava tramvajové trati na Klatovské v Plzni. Bude se týkat části od Alešovy do Mánesovy ulice a naváže tak na úsek, který se rekonstruoval loni. Ve stejné době vymění vodárna v křižovatce Klatovská x Dobrovského x V Bezovce vodovodní potrubí za nové. Pro cestující hromadnou dopravou i motoristy to bude znamenat omezení.

Akce je naplánovaná na léto, kdy je na linkách MHD prázdninový provoz a cestuje jimi méně lidí. „Mezi Alešovou a Mánesovou ulicí vyměníme velkoplošné železobetonové panely, které už nevyhovují, za pevnou jízdní dráhu s ocelovými plochými pražci,“ přiblížil opravu za 11,5 milionu korun náměstek primátora Aleš Tolar

Cestující tak tramvají dojedou jen z Košutky do Dobrovského. Do zastávek Bory a Univerzita bude pokračovat náhradní autobusová doprava, linka 4A. To samé v opačném směru. Cestující si po přestupu mezi linkami 4 a 4A označí jízdenku na opačném konci.

Drobná změna čeká noční linky N1 a N4. Zastávky Dobrovského budou v obou směrech přesunuty do ulice Edvarda Beneše v blízkosti křižovatky s ulicí Dobrovského. Pro řidiče automobilů bude znamenat rekonstrukce mírnější omezení. Na Klatovské vždy zůstane zachován alespoň jeden jízdní pru ve směru jak do centra, tak na Bory.

Přidá se i vodárna

Oprav v lokalitě využije i plzeňská vodárna. Na křižovatce Klatovská x Dobrovského x V Bezovce vymění vodovodní potrubí z šedé litiny z roku 1980 za nové. Křižovatku jako takovou budou blokovat montážní jámy, provoz po Klatovské bude v místě omezený.

„Osobní doprava směrem z centra města bude v místě stavby svedena na tramvajový pás, protože silniční pás zablokuje montážní jáma. Osobní doprava do centra bude montážní jámu objíždět na druhé straně kolejí a odkloní se do ulice Dobrovského, Edvarda Beneše a zpět na Klatovskou třídu,“ popsala mluvčí vodárny Dana Veselá.

Vozy nad 7,5 tuny místem po Klatovské neprojedou. Čeká je objížďka Sukovou, Folmavskou a Borskou ulicí. Stavební práce v křižovatce potrvají do 25. srpna.

