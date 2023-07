Pilotní projekt funguje ve sběrném dvoře v ulici Na Bořích v městské části Slovany. Zatím je zaměřený na sportovní vybavení či drobné užitkové věci, kromě elektrospotřebičů.

„Lepší než něco vyhodit, je použít to znovu. Občané do sběrného dvora přivezou předměty ze svých domácností, předají pracovníkům a další lidé si je poté mohou přijít vybrat a dále je smysluplně využít,“ uvedl náměstek primátora Pavel Bosák.

Věci nelze rezervovat ani objednat, odnést si zájemce může až 10 kusů. Místo je přístupné během pracovní doby dvora. Za vybrané věci se neplatí, i když to město výhledově tak úplně nevylučuje.

„V případě příjmu platby do budoucna by se tyto utržené finance využily na veřejně prospěšné či dobročinné projekty,“ doplnil Jan Šneberk, technický náměstek Čisté Plzně, která má ve městě na starosti odpady a sběrné dvory. Do dalších by se služba měla v budoucnu rozšířit.

