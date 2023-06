Na budově Masarykovy školy v Klatovech se včera ve větru třepotal vyvěšený černý smutečný prapor. „Znala jsem ho. Jeho táta je sportovně založený a on ho následoval. Dělal sport i závodně a byl v něm dost dobrý,“ řekla dívka.

Vedení školy potvrdilo, že šlo o rozlučku žáků na konci 9. třídy. „Byla to jejich soukromá akce, se školou to nemá nic společného. Nás to strašně zasáhlo,“ řekl zástupce ředitelky školy Lukáš Kopecký.

Obrovská tragédie

Deváťáci začali slavit na louce u Sobětic v pátek večer. Druhý den ráno čekal všechny šok. Jejich spolužák ležel ve stanu mrtvý. Kvůli přesnému zjištění příčiny hochovy smrti nařídila policie soudní pitvu. „Měla by proběhnout v úterý,“ řekla policejní mluvčí Dagmar Brožová.

„Policie to šetří. Předběžně vyloučila cizí zavinění. To je to, co vím od kriminalistů. To je všechno, co k tomu mohu říci,“ uvedl Kopecký. Je tedy možné, že se potvrdí verze, která zazněla hned na začátku. Chlapec se měl večer opít, ve stanu usnout, ve spánku vdechnout zvratky a udusit se.

