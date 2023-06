Lev

V úterý nebude nouzi o romantiku ani vášeň. Nezapomínejte však na to, kde je vaše místo. Pokud nechcete, aby se nová známost vašich emocí zalekla, tak zpomalte. Kdybyste to neudělali, poté byste litovali. S tímto člověkem by to mohlo konečně vyjít.