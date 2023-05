Kvůli dlouhodobému užívání drog měl totiž podle znalců Šugár rozpoznávací a ovládací schopnosti zcela vymizelé, a byl tak nepříčetný. Proto tak nebyl souzen za vraždu, ale jen za opilství.

„Došlo ke zmaření dvou životů, ženy i dosud nenarozeného plodu. Jde o osobu soudně trestanou od roku 2015 už čtyřikrát. Dvakrát užil také nože. Žádnou polehčující okolnost jsem neshledal. Trest jsem tak uložil v horní polovině trestní sazby,“ uvedl soudce Tomáš Mahr. Za vraždu by mu přitom hrozilo 15 až 20 let nebo i výjimečný trest.

Desítky ran nožem

Krvavé drama se odehrálo loni na konci léta v bytě domu v Nejdku. Nejdříve se s ženou pohádal. „Pak vzal kuchyňský nůž a zasadil jí desítky bodných ran do trupu, hlavy, nohou,“ řekl státní zástupce Roman Šustáček.

Žena, která byla ve 14. týdnu těhotenství s jiným, v té době již mrtvým mužem, se brutálnímu útoku bránila. „V důsledku vnitřní i zevní krevní ztráty poškozená zemřela,“ dodal Šustáček.

Řvala, že je ďábel a bodala se sama

Šugár u soudu tvrdil, že je nevinný. Osudný den byli spolu venku. „Řekla mi, že chce sex, abychom šli domů. Tam se začala projevovat divně. Každý den kouřila, fetovala,“ řekl Šugár.

Znalci v těle mrtvé ženy našli pervitin a lék proti bolesti. „Říkala mi, že je ďábel a přišla z pekla. Ubodala se sama. Křičela, že je ďábel a bodala se. Já nebodal, ten nůž ani nebyl můj,“ dodal Šugár.

Odškodné 1,5 miliónu

Soud se zabýval také, jestli Šugárovi uloží ochranné léčení. „Bylo by na místě, ale znalci víru v to, že by mohlo mít na něj nějaký účinek, vyloučili. Rozhodli jsme tak o zabezpečovací detenci,“ dodal soudce Mahr.

Šugár musí také zaplatit odškodné pozůstalým mrtvé ženy 1,5 miliónu korun. Rozsudek je pravomocný.

