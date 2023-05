Zpět

Byl prvním odsouzeným Čechem za pokus o podporu a propagaci terorismu v souvislosti. V roce 2016 Jan S. se vydal do Sýrie, kde se chtěl stát bojovníkem Islámského státu. V Turecku ho zadrželi, vrátili do Česka. Soud ho odsoudil na šest let, odseděl si necelých pět. Nyní mu soud zrušil i psychiatrickou léčbu.