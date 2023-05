Jeden z domů u potoka se stal nejspíše místem zločinu. „Bylo v něm nalezeno tělo starší ženy,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová. „Lékařka na místě konstatovala úmrtí,“ potvrdila mluvčí záchranářů Mária Svobodová.

Jenže ohledání těla zemřelé, údajně asi šedesátileté ženy, odhalilo hrůznou skutečnost. „Bylo zjištěno, že zemřela násilnou smrtí,“ řekla Raindlová. Na místo dorazili kriminalisté, policisté prohledávali břehy potoka. Místními hrůzný čin otřásl.

Smrt ubodáním

„Byla to slušná paní, pracovala tady, prý jí měl někdo ubodat, ale jak to bylo, nevíme,“ shodli se ti, kteří postávali v hloučku na ulici. Ženu prý začali shánět kolegové, když nedorazila do práce.

„V souvislosti s případem kriminalisté prověřují jednu osobu, veřejnosti nehrozí žádné nebezpečí,“ uvedla Raindlová. Zda policisté přímo zadrželi pachatele, zatím neuvedli.