Už třináct let zachraňují Jaroslava Kadavá (70) a její partner Miroslav Salaba (66) ze Zadního Chodova na Tachovsku žáby. Vždy na jaře je každý den přenášejí přes cestu a vypouštějí do rybníka. Celkem už jich takhle zachránili, aby obojživelníci neskončili pod koly aut, na 23 tisíc.

Vše přitom začalo úplnou náhodou. Dvojice se tehdy vracela večer domů z kina. Co oba cestou viděli, ovlivnilo jejich další život.

„Mezi Kyjovem a Planou byla silnice u rybníka plná žab. Představa, že je rozjezdí auta, mě hodně děsila. Náš vůz jsme postavili do cesty tak, aby nás nešlo objet, a žabičky jsem jednu po druhé sbírala a nosila z vozovky do rybníka,“ uvedla Jaroslava Kadavá. Ten rok zachránili 500 žab.

Každý den za každého počasí

Od té doby, každý rok staví oba ochránci vždy na jaře u cesty 200 metrů dlouhou zábranu a zakopávají u ní 60 plastových kbelíků. Ty se pak postupně plní obojživelníky, které to táhne k vodě.

délka: 01:16.40 Video Video se připravuje ... Jaroslava Kadavá a Miroslav Salaba zachraňují na Tachovsku žáby, aby obojživelníci neskončili pod koly aut. . Zbyněk Schnapka

„Žabičky se chtějí dostat z mokřadu přes silnici do rybníka. Ale nepřejdou přes zátaras a spadnou do kýble. Každý den, za každého počasí sem vždy přijedeme, vyndáme je a vypustíme do rybníka, kde se mohou rozmnožit,“ řekl Miroslav Salaba. Letos už přenesli 1763 ropuch, blatnic, skokanů zelených a hnědých, a také 55 čolků.

Vyjdou žábám vstříc

Ještě letos by se měl pod silnicí postavit biokoridor, kterým by se žáby a čolci mohli bezpečně přesouvat z mokřadu do rybníka.

Také se vybudují ve vozovce dvě rýhy, překryté mřížkou. Obojživelníci, kteří se netrefí do biokoridoru, se mohou dostat do rybníka i tudy. Zásluhu na výstavbě mají právě oba nadšení ochránci.