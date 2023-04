Vodnář

Od začátku dubna se vám profesně nějak nedaří a nadřízený vás stále peskuje. Už jste z toho nešťastní a nevíte, jak z toho ven. Za každou cenu si musíte udržet chladnou hlavu a nadhled. Propadnout depresi by bylo to nejhorší, co by se mohlo stát.