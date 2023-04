Incident se odehrál loni v srpnu v Nejdku na Karlovarsku. Pavel Š. si osudný den podle svých slov dal u kamarádky pervitin a pak šel za přítelkyní. „Ani jsem za ní nechtěl, když si vzala drogy, říkala divné věci, ale bylo mi to blbé za ní nejít. Procházeli jsme se, pak dostala chuť na sex, šli jsme domů, k dědovi, nebyl doma,“ popisoval obžalovaný.

Tam podle obžaloby ženu v drogovém rauši napadl. „Zaútočil kuchyňským nožem o délce čepele 20 cm na poškozenou a způsobit jí tak bodné a bodnořezné rány v oblasti hlavy, trupu a dolních končetin. V důsledku vnitřní i zevní krevní ztráty poškozená, která se v dané době nacházela zhruba ve 14. týdnu gravidity, zemřela,“ uvedl státní zástupce.

Obžalovaný: Křičela a bodala se

Podle znalců ale Pavel Š. nebyl kvůli drogám při smyslech. „Vlivem dlouhodobého užívání drogy pervitin se dostat do residuálního stavu a psychické poruchy, měl rozpoznávací a ovládací schopnosti zcela vymizelé,“ stojí v obžalobě.

Obžalovaný ale tvrdí, že drogy bere jen občas, moc na něj nepůsobí, a ženě neublížil. „Doma začala křičet, najednou koukám, že na předsíni stojí se staženými kalhoty, zvednutým tričkem. Začala se bodat nožem, vytrhl jsem jí ho z ruky. Křičela, že je ďábel, sápala se na mě. Běžel jsem to oznámit na policii,“ uvedl.

Bludy z drog

Obžalovaný u soudu tvrdil, že zákonům ani trestnímu stíhání nerozumí a sám sebe vidí jako klidného a nekonfliktního. V roce 2021 byl ale odsouzen za napadení muže nožem. „Když nebral drogy, byl zlatej. Když je bral, měl bludy, křičel, měla jsem z něj strach," popsala babička, která muže vychovala.

„Sestra byla milá, neměla úlety. Řekla mi, že žádné drogy nebere, neměla sebevražedné sklony. Pamatuji, že ten den, kdy se to stal, mi od kamarádky přišla zpráva, že ten kluk, se kterým chodila, zabil nějakou holku. Znala jsem ho od vidění, byl nepříjemný, zlý, vyvolával konflikty. Furt si hrál s noži,“ uvedla sestra ubodané ženy.

Za opilství obžalovanému hrozí až 10 let v base. Státní zástupce mu navrhuje o dva roky méně. Při obžalobě z vraždy by mu přitom hrozilo 15 až 20 let, nebo i výjimečný test.

VIDEO: Policisté na místě činu v Nejdku na Karlovarsku v srpnu 2022.

délka: 00:41.60 Video Video se připravuje ... Policisté na místě činu v Nejdku na Karlovarsku v srpnu 2022. Policie ČR