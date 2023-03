Karambol se měl odehrát před čtyřmi lety v podjezdu pod železniční tratí u Loučimi na Domažlicku. Cizinka tvrdila, že nedala vozu Limberského, za jehož volantem seděl Xhelal M., přednost.

Obě auta se měla srazit a bentley byl poté odmrštěný na kamenný pilíř. Jenže se ukázalo, že nehoda se tak odehrát nemohla. Navíc se provalilo, že vozy jely před nehodou za sebou, pak se náhle měly srazit v protisměru. V té době navíc musel být bentley poškozený.

Obžalovaná: Možná jsme o sebe jen lízli

„Obě vozidla byla na komunikaci umístěna do takového postavení, aby nehoda působila věrohodně. Automobil Bentley byl pravou stranou najetý a opřený o zeď mostu. Poškození obou vozidel ale neodpovídalo vzájemnému bočnímu kontaktu, který měl být příčinou nehody,“ uvedla podle serveru Novinky.cz státní zástupkyně.

„Možná jsme se o sebe jen lízli, ale nesčuchli se. Pán se mi snažil vyhnout a pak jsem slyšela ránu a viděla ho, jak stojí u zdi. Omluvila jsem se, že jsem mu nedala přednost, a zavolala policii,“ vypověděla cizinka. Tvrdila také, že řidiče neznala, ale byla přítelkyní jeho bratrance.

Pokuty za nahranou kolizi

„Pan M. mi volal, co se stalo. Řekl, že to nebyla jeho vina. Tak jsem to nahlásil pojišťovně. Jeho jsem zplnomocnil k vyřízení pojistné události,“ řekl Limberský. Podle znalce byl ale popis, jak se nehoda stala, naprosto nereálný.

Soud tak rozhodl, že oba cizinci po domluvě vše zinscenovali, aby z pojišťovny získali nejméně 800 tisíc. Za to vyfasovali vysoké pokuty v řádu stovek tisíc korun. Verdikt není pravomocný.

Naprázdno nevyšel ani samotný fotbalista. Musí zaplatit pořádkovou pokutu 15 tisíc korun. Nedorazil na jednání soudu a s omluvou se neobtěžoval.

VIDEO: Limberský popsal bouračku v Bentley.

délka: 04:25.92 Video Video se připravuje ... Limberský popsal bouračku v Bentley. Oslava za EURO, co ještě zveřejní? O2 TV Sport