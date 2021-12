Podvést fotbalisty Davida Limberského (38) a Vladimíra Daridu (31) při obchodování s auty se vymstilo Čeňku Pazderkovi (36). Pravomocně si odsedí sedm let, Limberskému musí nahradit škodu přes pět milionů korun i s úroky, Daridovi pak 800 tisíc, které mu dluží z prodeje fotbalistova auta.

Pražský vrchní soud potvrdil verdikt Krajského soudu v Plzni z letošního července. Pazdera je tak pravomocně vinný ze dvou podvodů a zpronevěr. „Zmocňoval se cizích finančních prostředků, ať šlo o přítele, jehož důvěřivosti zneužil, nebo o obchodního partnera, nebo o osobu, která mu byla doporučena k obchodu,“ uvedla předsedkyně odvolacího senátu Lenka Konopová.

Na příslib společného kšeftu s luxusními auty, z jejichž prodeje by měl provizi, mu v letech 2014 až 2016 naletěl jeho tehdejší kamarád David Limberský. „Obžalovaný poškozeného neustále utvrzoval, že podnikání začne generovat zisky, slib vrácení půjček ale od počátku dodržet nechtěl,“ popsala při jednání u Krajského soudu v Plzni státní zástupkyně Blanka Míková.

Investice nevyšla

„Čenda vždy určil částku a já mu ji poslal ze svého účtu. Bral jsem to tak, že jsme kamarádi a nechtěl jsem na to žádný papír,“ vzpomínal Limberský. Očekával, že mu kamarád vrátí půjčku zhodnocenou.

„David to bral jako investici. Poslední, co si pamatuji, byly dva miliony v hotovosti, které mu asi začátkem září 2016 vezl do obchodního centra,“ popisovala u plzeňského krajského soudu fotbalistova manželka Lenka.

Dohodil ho kolegovi

Limberský zaplatil i za opravu nabouraného vozu Bentley či za drahé zimní pneumatiky, které nakonec stejně nedostal. I tak Pazderkovi věřil natolik, že jej doporučil Daridovi, který chtěl prodat své BMW.

„Byla dohoda, že Čeněk P. auto prodá a já dostanu milion a 80 tisíc. Nakonec poslal 280 tisíc, že je to první splátka. Pak už nereagoval,“ uvedl u plzeňského krajského soudu Darida. Teď musí podvodník vrátit oběma fotbalistům peníze i s úroky, LImberskému přes 5,4 milionu, Daridovi 800 tisíc.

VIDEO: Čeněk Pazderka při jednání u Krajského soudu v Plzni.