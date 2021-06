Kvůli pár tisícovkám neskutečně brutálně ubodal Antonín Štaubert (31) starce (†89) a jeho známkou (†44). Oběti dohromady utržily 136 ran nožem! Invalidní Štaubert dostal výjimečný trest 30 let, což se mu zdá moc a podal si ústavní stížnost.

Tak krvavý zločin dlouho nepamatovali ani otrlí kriminalisté. Když v srpnu 2019 vešli do jednoho z domků v Břeclavi, naskytl se jim hrůzný pohled. V tratolišti krve našli zohavené tělo starého muže a ženy, která u něj bydlela. Obličeje obětí prý vypadaly, jako by je někdo hodil do drtiče!

Soudem pravomocně odsouzený Antonín Štaubert oběti znal a právě obava z toho, že by ho poznaly, jej vedla k takové brutalitě.

Do domu se Štaubert vloupal v noci z 5. na 6. srpna. Chtěl krást. Jenže starý pán se vzbudil. Štaubert se u soudu po celou dobu hájil, že v noci v domě sice byl, ale že vraždil někdo jiný.

„Byl jsem tam, ale hned jak jsem vešel, dostal jsem ránu do hlavy, a pak když jsem se probudil, ležely už vedle mne dvě mrtvoly,“ tvrdil.

délka: 00:39.24 Video Za dvojnásobnou vraždu dostal od Krajského soudu v Brně 30 let vězení Hynek Zdeněk

Usvědčila ho manželka

Této verzi neuvěřili soudci v Brně, ani Olomouci. Vyvracela ji i Štaubertova manželka. „Vrátil se v noci domů. Byl od krve a přinesl hodiny, kytaru, šperky, nůž, sekeru a tři tisíce korun. Své věci hned začal pálit. Řekl, že zabil nějakého muže a pak i ženu, aby proti němu nemohla svědčit,“ uvedla u soudu.

Verdikt potvrdil loni v září Vrchní soud v Olomouci a později i Nejvyšší soud. „V podstatě všechny provedené důkazy směřují k závěru, že trestného činu vraždy se dopustil právě obviněný,“ stojí v rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Štaubertovi, který byl v minulosti již trestán, se ale 30 let vězení nelíbí. Prý soud nezohlednil, že má několik dětí a zdravotní problémy. Podal si proto nyní ústavní stížnost. „Ústavní soud se stížností zabývá, zatím o ní nerozhodnul,“ řekla mluvčí soudu Miroslava Číhalíková.