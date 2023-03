Zpět

Profesionál na svém místě je operátor střediska plzeňské krajské záchranky Ondřej K. Zkušený zdravotník v noci ze čtvrtka na pátek radil anglicky nastávajícímu otci, jak má pomoci přivést na svět potomka. Rodiče to totiž do porodnice nestihli. Narodila se zdravá holčička Aiša, tu noc druhé dítě, kterému se nechtělo čekat do porodnice.