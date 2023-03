Zastřešením prostranství mezi oběma budovami by vznikl prostor pro pořádání kulturních akcí. Zároveň by se vytvořil bezbariérový přístup pro diváky do spodních řad hlediště hlavního sálu budovy, a to právě z atria.

„Nově zastřešený prostor by bylo možné lépe využít. Výrazně by se tak zvětšila plocha třeba pro výstavy, kterých v divadle není málo. Už se připravuje studie,“ uvedl primátor Martin Zarzycký (ANO).

Součástí projektu by také mělo být odstranění několikatunové betonové plastiky vejce, kterou už po otevření Nového divadla v září 2014, řada lidí kritizovala.

„Měl by tam vzniknout jiný kulturní prvek, který myslím, že Plzeňané ocení,“ dodal Zarzycký. Více zatím neprozradil.

